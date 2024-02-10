Захарова оценила расторжение договора аренды с посольством Украины в Москве Захарова: враждебные шаги Киева не останутся без ответа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства заявила, что расторжение договора аренды с посольством Украины в Москве стало ответом на аналогичное решение. По ее словам, в дипломатии существует принцип взаимности, враждебные шаги Киева не останутся без ответа.

Она напомнила, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине. 10 февраля правительство Москвы предприняло ответные меры.

В связи с этим департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве. Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована. Любые подобные враждебные шаги режима Зеленского не останутся без адекватного ответа России, — заявила Захарова.

Весной 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городской совет расторг договор аренды земли с посольством России. Он отметил, что горсовет обратился к правительству страны с просьбой вернуть имущество российского посольства на баланс города.

Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит в соответствующем ключе на разрыв Киевом договора об аренде земли под посольство России. Он напомнил, что под зданием дипмиссии Украины в Москве тоже есть земля.