В Кремле ответили на разрыв земельного договора с посольством РФ в Киеве Песков — о разрыве Киевом договора аренды земли с дипмиссией: под посольством Украины тоже есть земля

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Здание Посольства Российской Федерации в Киеве

Москва ответит в соответствующем ключе на разрыв Киевом договора об аренде земли под посольство России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что под зданием дипмиссии Украины в Москве тоже есть земля, передает ТАСС.

Конечно. Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Поэтому очевидно, что будут соответствующие меры приниматься, — сказал Песков.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городской совет расторг договор аренды земли с посольством России. Он отметил, что горсовет обратился к правительству страны с просьбой вернуть имущество российского посольства на баланс города.

Ранее на сайте гражданских инициатив Финляндии начался сбор подписей под петицией о закрытии консульства России на Аландских островах. Авторы обращения считают, что дипмиссия угрожает безопасности страны. Петиция набрала тысячи подписей. Для ее рассмотрения парламентом страны необходимо получить 50 тысяч подписей.