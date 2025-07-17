Деньгами из «личного кармана» президента Украины Владимира Зеленского можно было бы прокормить несколько континентов, заявила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. Так она отреагировала на слова украинского лидера, который призвал западных партнеров увеличить финансовую помощь Киеву, отметив, что Киев уже тратит средства «из своего кармана».

Какой такой свой карман Зеленский имел в виду? Если свой личный карман, то там можно было бы и пошарить. Там найдется не только на отопление Украины. <...> Можно несколько континентов было бы из этого кармана накормить, — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что в школьные годы Зеленского дразнили «чинариком». Информацию подтвердил нардеп Давид Арахамия, комментируя документальный фильм британских СМИ о президенте Украины. По мнению источника, детская кличка могла повлиять на формирование у Зеленского так называемого «комплекса Наполеона».