Захарова назвала дату переговоров Лаврова с руководством Египта Захарова: Лавров 24 июля проведёт переговоры с руководством Египта

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов 24 июля проведёт переговоры с руководством Египта. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава российской дипломатии 23 июля прибыл в Каир в рамках африканского турне, он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки, — сообщила Захарова.

Египет — первая точка большого африканского турне Лаврова. О чём он будет говорить с руководством государства, не уточняется.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в российскую столицу. Мария Захарова уточнила, что он проведет переговоры с руководством российского МИД. Темы беседы не назывались.