«Выполнить свой долг»: депутат «Единой России» попросился на СВО Депутат Госдумы Колесников подал заявление на участие в спецоперации

Фото: vk.com/deputatkolesnikov

Олег Колесников

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по безопасности и противодействию коррупции Олег Колесников подал заявление на отправку в зону спецоперации на Украине, сообщается на сайте ЕР. Он отметил, что имеет военный опыт и готов выполнить свой долг.

Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг, — цитирует парламентария пресс-служба партии.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четверо депутатов Госдумы от партии попросили отправить их в зону спецоперации. В их числе глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и замглавы комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин призвал депутатов, соответствующих требованиям частичной мобилизации, принять участие в военной операции. Он отметил, что «брони» освобождающей парламентариев от мобилизации, не существует.