Жизнь и здоровье добровольцев — участников СВО застрахуют Путин подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев — участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников СВО, говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Добровольцам прeдоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смeрти в течение года после ранения, получения инвалидности или ранeния.

Постановляю предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим в добровольческих формированиях... страховые гарантии в виде компенсации, — отмечается в документе.

Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 млн 131 тысяч 729,56 рублей, при получении инвалидности — более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей — II группы, около 783 тыс. рублей — III группы.

В случае получения тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тысяч рублей, легкого ранения — около 78 тысяч рублей, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что около семи тысяч человек поступили в российские высшие учебные заведения по льготам, предназначенным для участников СВО. Рекомендации Минобрнауки по их приему разосланы во все вузы страны. Квота для таких граждан составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.