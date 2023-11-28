ВС России сорвали ротацию бригады ВСУ под Купянском Минобороны: группировка «Запад» сорвала ротацию бригады ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Российская группировка войск «Запад» отразила контратаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Офицер отметил, что также сорваны попытки провести ротацию солдат из 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

На Купянском направлении в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады на направлении Синьковка, Лиман Первый, — рассказал Зыбинский.

Офицер уточнил, что ротацию бойцов ВСУ артиллерия «Запада» сорвала в полосе обороны 1-й танковой армии на передовой. По его словам, в завязавшейся контрбатарейной борьбе российские артиллеристы уничтожили 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет противника в районах Колесниковки и Кисловки.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что расчет кочующей гаубицы Д-20 по прозвищу «Ярость» артиллерийского подразделения группировки «Запад» считается одним из самых результативных. На его счету десятки пораженных объектов ВСУ на Купянском направлении. Расчет на половину состоит из мобилизованных, на половину — из добровольцев.