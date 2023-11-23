Российская «Ярость» поразила десятки целей ВСУ на Купянском направлении Минобороны: российская «Ярость» поразила десятки целей ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Расчет кочующей гаубицы Д-20 по прозвищу «Ярость» артиллерийского подразделения Западного военного округа (ЗВО) считается одним из самых результативных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По ее данным, на счету расчета десятки пораженных объектов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

Кочующая гаубица Д-20 вместе с расчетом, который окрестил орудие именем «Ярость», — одно из самых результативных, слаженных и неуловимых для врага подразделений на этом участке. На счету расчета десятки пораженных целей — минометы противника, его артиллерия, укрепленные опорники и замаскированные наблюдательные пункты, — рассказали в оборонном ведомстве.

Для расчета «Ярости» характерно внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. Одним из принципов артиллеристов является «не возвращаться на прежние огневые точки». Расчет на половину состоит из мобилизованных, на половину — добровольцев.

Ранее расчет самоходной гаубицы «Гвоздика» нанес удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Артемовск и попал на видео. По данным Министерства обороны РФ, в результате обстрела был уничтожен командно-наблюдательный пункт украинской армии. Кроме того, поражены скопления живой силы и бронетехники противника.