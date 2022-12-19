Шевчук не смог добиться отмены штрафа за дискредитацию армии России

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Верховный суд Башкирии не стал отменять штраф в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики. Согласно решению суда, музыкант обязан выплатить денежный штраф в размере 50 тысяч рублей. Адвокат Шевчука Александр Передрук в разговоре с NEWS.ru рассказал, что сторона не согласна с решением суда и приговор будет обжалован. Правозащитник добавил, что также будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека.

Мы не согласны с решением и обжалуем его в 6 кассационный суд общей юрисдикции. Кроме того, будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека, — сказал Передрук.

Рассмотрение жалобы адвоката состоялось 19 декабря.

16 августа Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, затем дело было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука.

Протокол на лидера музыкальной группы был составлен 18 мая после концерта ДДТ в Уфе. В полиции тогда пояснили, что административное дело было открыто «в связи с провокационными высказываниями музыканта в ходе концерта».

Общественный деятель из Вологодской области попросил главу СКР Александра Бастрыкина проверить рэпера Григория Ляхова, известного под псевдонимом OG Buda. Журналисты Telegram-канала SHOT получили письмо инициатора проверки, в котором он возмутился строчками артиста из трека «Дает». Житель Вологодской области считает, что Ляхов оскорбил жертв, погибших в Великой Отечественной войне.