Бастрыкина попросили проверить рэпера OG Buda на оскорбление жертв ВОВ

Фото: ogbuda/vk.com

OG Buda (Григорий Ляхов)

Общественный деятель из Вологодской области Сергей Городишенин попросил главу СКР Александра Бастрыкина проверить рэпера Григория Ляхова, известного под псевдонимом OG Buda, сообщает SHOT. Журналисты Telegram-канала получили письмо Городишенина, в котором он возмутился строчками артиста из трека «Дает». Житель Вологодской области считает, что Ляхов оскорбил жертв, погибших в Великой Отечественной войне.

В песне рэпер упоминает насилие со стороны немецкой армии над женщинами в Польше без какого-либо осуждения.

Песня прямым текстом затрагивает и ущемляет права жертв насилия, память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память об этой страшной войне, — написал Городишенин.

Это не первый раз, когда OG Buda использует подобные отсылки к Великой Отечественной войне в своих песнях. Например, в треке «Трафик», написанном в октябре 2020 года, он использует фразу: «У меня есть газ, как нацист».

В середине мая после концерта в Уфе на лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине. Дело против музыканта было направлено в Советский районный суд Уфы, затем оно было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука.

После этого Санкт-Петербургский суд вернул документы в Уфу из-за того, что они были некорректно оформлены. 15 июля стало известно, что дело вновь было зарегистрировано в суде Северной столицы. Спустя несколько суток оно было направлено в Уфу, в итоге музыканту назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.