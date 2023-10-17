«Вредит народу»: в СФ назвали последствия возможной отставки главы Грузии Сенатор Цеков: антироссийская политика Зурабишвили вредит народу Грузии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможный импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили во многом связан с тем, что руководство этой страны хочет выстраивать нормальные отношения с РФ, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, сейчас сложно сказать, будет ли отставка грузинского лидера выгодна Москве. Как отметил сенатор, если импичмент состоится, это станет окончательной оценкой народом деятельности Зурабишвили, антироссийская позиция которой вредит собственной стране.

Руководство Грузии хочет иметь нормальные отношения с РФ. Я считаю, это правильная позиция. Это своеобразная оценка Зурабишвили и ее антироссийской политики, которая, на мой взгляд, вредит народу Грузии. Если произойдет импичмент, это будет окончательная оценка президента, который оказался чужим для Грузии. Она, по-моему, не понимает, что нужно стране, — считает Цеков.

Сенатор полагает, что Зурабишвили не повторит путь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме.

Саакашвили — не совсем вменяемый человек. Я думаю, Зурабишвили все-таки вменяемая. Посмотрим, будут ли ее натаскивать из-за рубежа, пойдут ли американцы на конфликт внутри Грузии, мобилизуют ли грузинскую оппозицию. Будущее покажет, как все будет развиваться, — добавил Цеков.

Ранее Конституционный суд удовлетворил представление правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» об импичменте Зурабишвили. КС постановил, что глава государства нарушила конституцию, совершив зарубежный визит без согласия правительства. За удовлетворение запроса проголосовали шесть из девяти судей пленума. Теперь решение судей будет передано в парламент. Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.