Володин призвал наказать тех, кто уехал из России на фоне попытки мятежа

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Необходимо проверить, кто уезжал из России на фоне попытки мятежа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании ГД. По его мнению, такие поступки должны быть наказуемы, передает РИА Новости.

Нужно проверить, кто уезжал из страны на фоне мятежа, такие поступки должны быть наказуемы, — сказал Володин.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в России прекращено. В ведомстве отметили, что участники противоправных действий прекратили свои маневры, непосредственно направленные на совершение преступления.

Накануне президент России Владимир Путин в обращении к народу сообщил, что попытка вооруженного мятежа в любом случае была бы подавлена. По его словам, организаторы предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои действия. Путин подчеркнул, что случившееся играло на руку врагам государства, которые желали, чтобы «солдаты убивали друг друга».

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что прекращение уголовного дела о попытке вооруженного мятежа в России лишний раз доказывает, что президент страны всегда выполняет свои обещания.