В Кремле отреагировали на прекращение уголовного дела после попытки мятежа Песков — о прекращении дела после попытки мятежа: Путин всегда держит свое слово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Прекращение уголовного дела о попытке вооруженного мятежа в России лишний раз доказывает, что президент Владимир Путин всегда выполняет свои обещания, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что все участники договоренностей последуют этому примеру, передает РИА Новости.

Была проделана огромная работа целым рядом лиц. Еще раз повторяю: была проявлена воля президента, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию. Была определенная договоренность, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определенные обещания президента, определенные гарантии президента. Договоренности реализуются. Конечно, всем хотелось бы надеяться, чтобы слова, данные со всех сторон, выполнялись беспрекословно, — сказал Песков.

Ранее Центр общественных связей ФСБ объявил, что уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в России прекращено. В ведомстве отметили, что участники противоправных действий прекратили свои маневры, непосредственно направленные на совершение преступления.

Путин в обращении к народу сообщил, что вооруженный мятеж, совершенный на минувшей неделе в России, в любом случае был бы подавлен. По его словам, организаторы мятежа предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои действия. Путин подчеркнул, что случившееся играло на руку врагам государства, которые желали, чтобы «солдаты убивали друг друга».