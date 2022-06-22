Военный эксперт рассказал, как можно обезопасить границы России от атак ВСУ

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с NEWS.ru объяснил, как защитить приграничные с Украиной российские территории от ударов ВСУ и украинских беспилотников. По его мнению, необходимо увеличить численность пограничных войск и разрешить этим подразделениям совершать рейды на территорию противника с целью уничтожения огневых точек. Прохватилов полагает, что после атаки на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области стоит нанести удары по административным центрам Киева.

Увеличить численность пограничных войск, разрешить этим подразделениям совершать рейды на территорию противника с целью уничтожения огневых точек и, самое главное, оттеснить войска противника от наших границ на такое расстояние, чтобы они не могли хотя бы с земли обстреливать. Что касается беспилотников, то их эффективность сильно снижена, когда объекты защищены. Боевые объекты просто маскируют. Что касается нефтеперерабатывающего завода, то его замаскировать невозможно, значит, надо все эти стратегические объекты обеспечить сильной ПВО. Кроме того, надо все-таки наконец бить по административным центрам Киева. Ответный удар должен быть гораздо более ущербным для противника, чтобы ему было невыгодно бить по нашей территории, — объяснил Прохватилов.

22 июня в районе 9 утра появились сообщения о возгорании на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области. Площадь пожара составляла 50 кв. м. Предположительно, возгорание произошло из-за ударов двух украинских беспилотников. Один из них был сбит, обломки второго нашли между двумя резервуарами на НПЗ.