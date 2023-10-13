Военкор охарактеризовал нынешнее состояние Мариуполя Военкор Сладков заявил, что Мариуполь переживает нормальное развитие

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Мариуполь очистили после «разрушительного штурма» и активно застраивают, готовят к запуску мариупольские промышленные гиганты, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, город стал витриной отношения России к новым территориям.

Гляньте на Мариуполь. Этот город был светлым и уютным до появления «Айдара» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Потом разрушительный штурм, освобождение — и нормальное развитие. Город очистили и активно застраивают, запускают или готовят к запуску мариупольские промышленные гиганты, — написал Сладков.

В Минстрое России в сентябре сообщили, что в ДНР восстановили более двух тысяч многоквартирных жилых домов, свыше 500 социальных объектов, а также 71 спортивный и культурный объект. Ведомство и власти республики также заключили соглашение о развитии жилищного строительства в ДНР.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в новых регионах России могут отменить или сократить первый взнос при получении льготной ипотеки. Это станет дополнительным способом поддержки жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам парламентария, эти меры планируется ввести временно, пока эти регионы не догонят другие по общероссийским показателям.