В ДНР восстановили более 2,5 тысячи жилых домов и социальных объектов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Более 2 тысяч многоквартирных жилых домов, свыше 500 социальных объектов, а также 71 спортивный и культурный объект восстановили в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минстроя России. Ведомство и власти республики также заключили соглашение о развитии жилищного строительства в ДНР.

В республике восстановлено: 506 социальных объектов, 71 спортивный и культурный объект, 2 145 многоквартирных домов. Важной задачей для отрасли остается подготовка и прохождение отопительного сезона. Готовность к отопительному сезону составляет 91%, — говорится в заявлении.

Кроме того в ДНР реализуется программа льготной ипотеки. Первый договор уже оформлен жителем региона, который подписал договор участия в долевом строительстве в Мариуполе. Минстрой России разработал программу социально-экономического развития новых регионов по приказу президента РФ Владимира Путина.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в новых регионах России могут отменить или сократить первый взнос при получении льготной ипотеки. Это станет дополнительным способом поддержки жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.