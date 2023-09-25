В новых регионах России могут начать выдавать ипотеки без первого взноса Депутат ГД Колунов: в новых регионах могут начать выдавать ипотеки без взноса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новых регионах России могут отменить или сократить первый взнос при получении льготной ипотеки, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», он уточнил, что это станет дополнительным способом поддержки жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% от суммы, но стоимость недвижимости в новых регионах после их вхождения в состав России выросла значительно, и пока заработные платы, стипендии, пенсии лишь догоняют этот рост, — пояснил Колунов.

По словам парламентария, меры планируется ввести временно, пока регионы не догонят общероссийские показатели. На данном этапе это позволит повысить рост населения и демографических показателей. Депутат напомнил, что с января 2023 года жители новых регионов могут получить ипотечный кредит под 2% годовых суммой до шести миллионов рублей.

Колунов подчеркнул, что оказываются и другие меры поддержки населения. Так, у жителей новых регионов есть льготные условия при поступлении в вузы. Параллельно с этим работает свободная экономическая зона и восстанавливаются города.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов ранее предложил российским госкорпорациям компенсировать своим сотрудникам часть расходов по выплате ипотечных кредитов. По словам парламентария, такая мера будет способствовать ускорению темпов строительных работ.