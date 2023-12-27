«Победить не мечтаю»: Слуцкий о соперничестве с Путиным на выборах главы РФ Слуцкий заявил, что не мечтает обойти Путина на выборах президента РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил журналистам, что мечтает должным образом поучаствовать в гонке, но не одержать победу в ней. По словам парламентария, которые приводит РИА Новости, он не ставит перед собой такой цели, поскольку считает Владимира Путина самым влиятельным политиком в мире. Он также добавил, что его мысли занимают успех России в СВО и процветание страны.

Мечтаю должным образом поучаствовать. Для людей. А оценку они сами нам дадут 17 марта. <..> Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина — нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете, — сказал депутат.

Слуцкий 25 декабря представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России. Ранее он заявил, что его предвыборная программа будет формироваться как ответ на самые значимые общественные запросы. Выступая на XXXV партийном съезде, кандидат в президенты добавил, что планирует посетить около 30 регионов.

До этого сообщалось, что бывший лидер Аграрной партии и депутат Госдумы Николай Харитонов может стать соперником действующего президента России Владимира Путина на выборах главы РФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что будет активно участвовать в продвижении кандидата. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.