Слуцкий рассказал о своей избирательной кампании Слуцкий планирует посетить порядка 30 регионов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его предвыборная программа будет формироваться как ответ на самые значимые общественные запросы. Выступая на XXXV партийном съезде, кандидат в президенты добавил, что планирует посетить около 30 регионов.

Программа будет формироваться по мере того, как мы будем ездить по регионам, беседовать с людьми. Будем выяснять для себя, какие проблемы нужно решить уже в самое ближайшее время. Это и станет нашей предвыборной программой, не только для президентских, но и для парламентских выборов, — заявил Слуцкий.

Также парламентарий отметил, что ЛДПР становится ключевой партией РФ, политической силой, представляющей «все регионы великой России». Кроме того, по мнению Слуцкого, партия продолжает дело Жириновского.

Сколько было голосов о том, что Слуцкий — «могильщик» ЛДПР, что партия без Жириновского не выживет. Мы не просто выжили — мы укрепились и сегодня увеличились более чем на 100 членов партии. ЛДПР стремительно становится ключевой силой в партийной архитектуре современной России. Мы достойно продолжаем дело величайшего политика современной России Владимира Вольфовича Жириновского, — сказал лидер партии.

После выступления Слуцкий ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, какого результата он надеется достичь в президентской гонке.

В период СВО заниматься такими соревнованиями не совсем прилично. Надо работать с людьми, и люди решат, какой у нас будет результат, какое у нас будет место, — ответил лидер партии.

Ранее XXXV съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента. В ходе тайного голосования проголосовали 108 делегатов, все поддержали Слуцкого. Недействительных бюллетеней было два.