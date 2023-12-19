ЛДПР выдвинула кандидата на выборы президента Слуцкий стал кандидатом на выборы президента от ЛДПР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

ЛДПР в ходе XXXV съезда выдвинула председателя партии Леонида Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента России в 2024 году. По итогам тайного голосования партийцев его кандидатуру поддержали, сообщает корреспондент NEWS.ru.

В бюллетень был внесен один кандидат — Леонид Слуцкий. Всего проголосовали 108 делегатов. Недействительных бюллетеней два.

Сегодня нам предстоит выдвинуть кандидата в президенты России, и я предлагаю кандидатуру нашего председателя Леонида Слуцкого. Именно лидер партии должен представлять нас на выборах на высший пост в стране. Выборы — это возможность донести до людей нашу программу, нашу позицию, и лучше председателя Леонида Слуцкого этого не сделает никто. Он имеет богатый опыт парламентской работы, — заявил член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Также парламентарий перечислил заслуги лидера партии, отметив благотворительную деятельность председателя ЛДПР и его усилия по возрождению православных святынь. Депутат добавил, что Слуцкий занимается научной деятельностью и является кавалером множества орденов.

Ранее в ходе закрытой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после его общения с главами думских фракций 15 декабря Слуцкий обсудил с главой государства вопросы сегодняшней партийной архитектуры и СВО. Председатель ЛДПР также отметил, что представители ГД в разговоре с президентом коснулись многих актуальных проблем, в том числе по демографии и селу.

Слуцкий подчеркнул, что «президент слышит лидеров парламентских фракций». Также он утвердительно ответил на вопрос, поднималась ли тема предстоящей президентской кампании, однако детали приводить не стал. Кроме того, тогда он отказался отвечать на вопрос, будет ли сам выдвигаться кандидатом в президенты от ЛДПР, указав, что подобные предложения ему поступали.