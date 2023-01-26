Вассерман: ЮНЕСКО выставила Россию варваром Вассерман: ЮНЕСКО выставила Россию варваром, признав центр Одессы всемирным наследием

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Решение ЮНЕСКО признать исторический центр Одессы объектом всемирного наследия преследует только одну цель — «провозгласить действия РФ варварскими, мол, русские неизбежно нападут на мировое наследие», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий предположил, что Одессу штурмовать не будут, а обойдут, как в 1944-м, когда освобождали ее от румынско-немецких войск.

Включение исторического центра Одессы в список всемирного наследия имеет, к сожалению, только одну цель: провозгласить действия РФ варварскими, что, мол, русские неизбежно нападут на мировое наследие. Но, скорее всего, Одессу [ВС РФ] штурмовать не будут, а обойдут, как в прошлый раз, когда в 1944-м [советская армия] освобождала город от румынско-немецких войск, чтобы террористы сами из Одессы сбежали, — добавил Вассерман.

По его словам, и советское, и современное руководство Украины, «мягко говоря, очень не любили Одессу», так как город был самым интернациональным на Украине, населенным мигрантами «со всего белого света».

Одесса — интернациональный город с момента основания, населялась мигрантами со всего белого света, в ней переплелось великое множество культур. Русская цивилизация вообще самая интегристская, объединяет традиции разных культур, творчески их переплавляет и делает на их основе что-то оригинальное, — заявил Вассерман.

Комитет ЮНЕСКО по вопросам исторического наследия 25 января провел экстренное заседание, на котором шесть стран поддержали заявку Одессы, при этом в числе воздержавшихся от голосования оказались 14 стран. Россия голосовала против. Глава организации Одри Азуле заявил, что признание центра Одессы объектом исторического наследия «отражает коллективную решимость», которую в ЮНЕСКО проявили для защиты города от масштабных разрушений.

Ранее в постпредстве РФ заявили, что Киев скрыл от ЮНЕСКО данные о сносе памятников в историческом центре Одессы перед тем, как город включили в список всемирного наследия организации. Украинские власти также отказались предоставить информацию консультативным органам ЮНЕСКО о демонтаже объектов культуры, сославшись на военную тайну, добавили дипломаты.