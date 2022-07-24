В Минобороны России подтвердили удар по порту Одессы В Минобороны России сообщили об уничтожении корабля ВСУ и склада ракет Harpoon в порту Одессы

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В порту Одессы российские военные высокоточными ракетами большой дальности уничтожили корабль ВСУ и склад поставленных Вашингтоном противокорабельных ракет Harpoon, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также украинские ВМС лишились производственных мощностей предприятия по ремонту судов, добавил он.

В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon, — сказал Конашенков.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, удары были нанесены ракетами «Калибр».

Ранее зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по одесскому порту. По его словам, это было сделано с целью уничтожения противокорабельных ракет Harpoon, находящихся в морской гавани.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в свою очередь сообщил, что удары сильно обеспокоили Анкару, поскольку сообщения о них поступили вскоре после заключения соглашения по вывозу зерна с Украины между ООН, Турцией, Россией и Киевом. Согласно договору, Москва не должна открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.