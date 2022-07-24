В порту Одессы российские военные высокоточными ракетами большой дальности уничтожили корабль ВСУ и склад поставленных Вашингтоном противокорабельных ракет Harpoon, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также украинские ВМС лишились производственных мощностей предприятия по ремонту судов, добавил он.

В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon, сказал Конашенков.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, удары были нанесены ракетами «Калибр».

Ранее зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по одесскому порту. По его словам, это было сделано с целью уничтожения противокорабельных ракет Harpoon, находящихся в морской гавани.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в свою очередь сообщил, что удары сильно обеспокоили Анкару, поскольку сообщения о них поступили вскоре после заключения соглашения по вывозу зерна с Украины между ООН, Турцией, Россией и Киевом. Согласно договору, Москва не должна открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.

 