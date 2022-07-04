В СПЧ предложили приравнять белгородцев к пострадавшим в военной операции

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

Жители Белгорода, которые пострадали после обстрела города, при получении компенсаций должны быть расценены как пострадавшие в ходе военной операции, рассказал NEWS.ru член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, сейчас в СПЧ обсуждается этот вопрос.

Должна быть понятная компенсация. Вопрос в том, в каком статусе находятся граждане России, попавшие в эту ситуацию. Мы можем их расценивать как пострадавших в специальной операции, — сказал правозащитник.

По его словам, правительство пытается сэкономить деньги и «не раздувать эту историю». Однако Кабанов признался, что не видит никаких проблем с бюджетом, когда в Москве «меняют плитку и кладут бордюры».

Вопрос с тем, [какие должны быть компенсации], сложный. Военнослужащие и прикомандированные гражданские — это одна история. Вопрос в том, что с гражданами? Понятно, что они не рискуют так, как рискуют военные, но жертвы — они и есть жертвы. Поскольку президент говорит о социальном подходе, граждане вообще ни в чем не виноваты, — заключил член СПЧ.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода со стороны Украины. По последним данным, в результате него погибли пять человек, в числе которых граждане как РФ, так и Украины, четверо, включая ребенка, получили ранения. Десятки домов были частично или полностью разрушены.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что по жилым кварталам Курска и Белгорода ночью был нанесен удар начиненными взрывчаткой беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с запрещенными кассетными боеприпасами. По данным ведомства, российская система ПВО уничтожила в воздухе все три запущенных снаряда.