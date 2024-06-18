В Совфеде заявили, что РФ всегда готова ответить на агрессию НАТО Сенатор Бондарев: Россия всегда готова ответить на агрессию НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Первый заместитель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия всегда готова ответить на агрессию НАТО. Таким образом он ответил на заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга, недавно сообщившего об обсуждении планов по приведению своих ядерных арсеналов к готовности. По словам сенатора, эти высказывания являются блефом.

Военный блок лишь отреагировал на учения России и Белоруссии по отработке применения тактического ядерного оружия, приведя свои арсеналы в боевую готовность, считает Бондарев. При этом, напомнил он, президент РФ Владимир Путин не раз указывал на нежелание Москвы развязать ядерную войну. Политик предположил, что заявления Столтенберга согласованы с США, которые «стремятся максимально повышать ставки и ужесточать риторику». В последний раз такое поведение Вашингтона дошло до ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, напомнил он.

Конечно, блок НАТО стремится хоть чем-то ответить на учения с тактическим ядерным оружием в России и Белоруссии, и, безусловно, здесь есть элемент блефа с их стороны. С нашей же стороны, верховный главнокомандующий Путин неоднократно заявлял, что мы не стремимся развязать ядерную войну, которая может стать последней в истории человечества. Но мы всегда готовы ответить на агрессивные и недальновидные поползновения блока НАТО, — объяснил сенатор.

Бондарев также отметил, что НАТО, в которой ядерным оружием обладают США, Великобритания и Франция, может размещать его на территории любой согласившейся на это страны — участницы блока. Он напомнил, что именно по этой причине в 1962 году случился Карибский кризис: Советскому Союзу пришлось ответить на размещение американских ядерных ракет в Турции.

Столтенберг накануне заявил, что страны НАТО обсуждают возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Он отказался вдаваться в подробности об их числе, так как пока идут консультации. Как отметил генсек Альянса, обсуждение вызвано перед лицом якобы растущей угрозы со стороны России и Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Столтенберга, подчеркнул, что они являются очередным нагнетанием напряженности. Он заметил, что Путин, в отличие от представителей Запада, никогда не затрагивает ядерную проблематику «по своей инициативе» и очень внимательно относится к этому вопросу.