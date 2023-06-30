В Совфеде призвали создать «ОСАГО для IT» Сенатор Шейкин призвал создать «ОСАГО для IT» на случай кибератак и утечек данных

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В России необходимо создать «ОСАГО для IT» на случай кибератак и утечек данных, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. По его словам, такая страховка должна быть предусмотрена для компаний, чтобы защитить их по аналогии с автомобилистами, попадающими в ДТП. Сенатор отметил, что соответствующие рекомендации направлены в Минцифры и Центробанк.

Подобно тому как ОСАГО обеспечивает финансовую защиту автомобилистов в случае ДТП, страхование от киберугроз будет обеспечивать защиту компаний в случае кибератак и утечек данных, — сказал Шейкин.

По его словам, создание рынка киберстрахования в стране является важной инициативой. Сенатор считает, что предложение может существенно улучшить IT-безопасность в РФ.

Инициатива призвана смягчить «потенциальные финансовые потери и снизить риски для обычных граждан и компаний», отметил Шейкин. По его мнению, «ОСАГО для IT» поспособствует улучшению безопасности в Сети и будет давать стимул компании принимать дополнительные меры по защите своей информационной инфраструктуры.

Ранее главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер заявил, что пресечь утечки баз данных клиентов крупных компаний, в том числе торговых сетей, можно введением оборотных штрафов для этих фирм. По его словам, в среде российских предпринимателей отсутствует культура защиты персональной информации, а ответственность за ее потерю — «всего лишь штраф в 60 тысяч рублей».