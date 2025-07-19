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19 июля 2025 в 15:49

В Совфеде резко ответили на депортацию 98-летнего ветерана из Латвии

Сенатор Джабаров: депортация 98-летнего ветерана опозорила всех латышей

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Латвией руководят неонацисты, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, руководители республики подражают своим предкам накануне и во время Второй мировой войны. Так собеседник прокомментировал выдворение 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны из страны.

В Латвии неонацистский режим. Они повторяют то, что делали их предки во время Второй мировой войны, накануне войны. Эти выходки не красят народ Латвии, за них придется отвечать. Народ Латвии не виноват, что у них такое правительство, которому очень хочется выслужиться перед хозяевами из НАТО, чтобы выглядеть так же безобразно, как Украина, — добавил Джабаров.

Он отметил, что в России осуждают подобное поведение. Собеседник подчеркнул, что Латвия слишком рано получила независимость и свободу.

Слишком рано они получили свободу и независимость, они не знают, как ими пользоваться. Они обязательно должны стать чьей-то колонией, сейчас они колония Западной Европы. Это позор для латышей, — подытожил Джабаров.

Ранее власти Латвии признали опасным для государства 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова. Причиной такого отношения к пенсионеру стал его отказ подписать «анкету лояльности» с осуждением СВО и российского правительства.

Совфед
Латвия
ветераны
Россия
Украина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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