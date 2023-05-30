В Совфеде раскрыли цель атаки украинских беспилотников по Москве Сенатор Джабаров назвал тактикой мелких и поганых уколов атаки беспилотников по Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Атаки украинских беспилотников по Москве представляют собой тактику мелких и поганых уколов, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, в этой ситуации «смешно говорить» о военных соображениях. Сенатор предположил, что атака может быть связана с «психологическим моментом» и призвана позлить россиян.

Адресаты непонятны, непонятно, куда летели [украинские БПЛА]. Может, психологический момент, думают, что мы перепугаемся, начнется паника, может, хотели позлить народ — якобы вот, даже до Москвы достали. Все это тактика мелких и поганых уколов, — сказал Джабаров.

Сенатор напомнил, что Европа призвала РФ не усиливать эскалацию конфликта после атаки, однако, как отметил Джабаров, когда ВСУ несколько раз в день бьют по мирным кварталам Донецка и Луганска, западная пресса и западные политики молчат. Политик подчеркнул, что европейские СМИ и власти «волнуются», когда «Украине может прилететь ответка за вылазку дронов».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позже заявил, что целью атаки украинских беспилотников были гражданские объекты Москвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.