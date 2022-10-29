Джабаров предложил потребовать от Британии компенсацию за взрывы на СП

Фото: Совет Федерации

Владимир Джабаров

Если данные Минобороны России о причастности Великобритании ко взрывам на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» верны, то Москва, равно как и другие участники проекта, имеют право потребовать с Лондона компенсацию за причиненный ущерб, заявил в беседе с РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он отметил, что в результате диверсий пострадали в первую очередь страны Европы.

Я с самого начала не исключал участия англичан в теракте. <...> Если англичане приложили руку ко взрывам на газопроводах, у участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба. Огромный ущерб был нанесен всей Европе, — сказал Джабаров.

29 октября в Минобороны России заявили о причастности Великобритании к ЧП на «Северных потоках». По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, представители ВМС Соединенного Королевства, находящиеся в Николаевской области, принимали участие в подготовке и реализации теракта на газопроводах.

В ответ на это в Минобороны Великобритании сообщили о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Представители ведомства назвали выдумкой сделанное ранее по этому поводу заявление Москвы.