В Совфеде предложили перейти к «справедливому» ОСГАО Сенатор Гибатдинов: выплаты по ОСАГО нужно ежегодно индексировать

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Размер страховых выплат автовладельцам по ОСАГО в России необходимо ежегодно индексировать с привязкой к росту цен, в том числе на запчасти, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» автор инициативы член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его словам, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы и призван защитить права автомобилистов.

Сенатор пояснил, что размер страховой суммы нуждается в регулярной корректировке ввиду объективного повышения цен на страховку и запчасти.

Ежегодно стоимость ОСАГО увеличивается, растет прибыль страховых компаний, однако максимальный размер компенсации находится на прежнем уровне — не всегда положенные выплаты соответствуют реальным суммам ущерба, — подчеркнул Гибатдинов.

Он добавил, что скромные выплаты страховщиков по ОСАГО зачастую не покрывают размер ущерба автовладельцев в случае ДТП. В Госдуме отметили, что любая индексация с учетом инфляции нуждается в обсуждении. Так, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал мнение, что увеличение размера страховых выплат сразу же приведет к росту тарифов самого ОСАГО.

Это вопрос баланса, который нужно обсуждать в комплексе, в противном случае мы можем прийти к тому, что программа нормально работать не будет, — отметил Нилов.

Ранее представители страховых компаний заявили о необходимости ужесточить методы контроля водителей и резко увеличить штрафы за езду без ОСАГО. В связи с этим, возможно, штраф за отсутствие полиса в 2024 году вырастет с 800 до 5000 рублей.