Новые штрафы для водителей в 2024 году: кого и за что будут наказывать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2024 году российские ПДД могут быть вновь ужесточены, а штрафы в очередной раз вырастут — власти пытаются таким образом снизить количество аварий. Пока тенденция не очень хорошая: по статистике МВД, за девять месяцев 2023 года количество ДТП с пострадавшими увеличилось в стране на 4,9%, а число погибших выросло на 1,6%, до 10 309 человек. Какие новые штрафы ожидать в 2024 году — в материале NEWS.ru.

Каким будет штраф за отсутствие полиса ОСАГО

В настоящий момент штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 руб. А если его заплатить в течение первых 20 дней с момента составления протокола, то тогда наказание составит вообще лишь 400 руб. И многие эксперты уверены, что такое наказание слишком маленькое за подобное нарушение — часто водители предпочитают не покупать полис и рассчитывают, что инспектор ГИБДД их не остановит.

Представители страховых компаний уже давно говорят о том, что необходимо ужесточить методы контроля водителей и резко увеличить штрафы. По их данным, сейчас от 9% до 25% автолюбителей ездят без ОСАГО. Не исключено, что в 2024 году Госдума согласится увеличить штраф за отсутствие полиса с 800 до 5000 руб.

Одновременно с этим наличие ОСАГО начнут проверять при помощи камер на дорогах. Предполагается, что на первом этапе полис будут спрашивать, только если водитель нарушил ПДД. И в случае отсутствия страхового документа можно получить штраф не только за, допустим, превышение скорости или нарушение разметки, но и квитанцию за отсутствие ОСАГО.

Ну а на втором этапе проверка полисов будет вестись уже в автоматическом режиме. И в этом случае даже поездка на машине в ближайший магазин может привести к штрафу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но пока, по словам президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, у системы проверки полисов ОСАГО есть проблемы. «К примеру, нюансы возникают при проверке иностранных транспортных средств. Кроме того, мы хотим отнести отсутствие полиса к длящимся нарушениям, чтобы была возможность исправить его в течение одного дня и не получать один и тот же штраф с разных камер. Надеемся, что к концу года все эти нюансы будет урегулированы и система все же будет запущена по всей России», — пояснил Уфимцев изданию «Реальное время».

На сколько могут оштрафовать за среднюю скорость

Еще недавно все были уверены, что в 2024 году в России вновь появится штраф за превышение средней скорости (его выписывали в период с 2013 по 2021 год, однако затем такое наказание было отменено). «Коммерсант» 8 декабря даже сообщал, что Министерство транспорта России подготовило проект изменений в ПДД, где было прописано понятие «средняя скорость».

Однако 11 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила: «Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации „средней скорости“, а также врéменных ограничений на информационных табло и знаках».

Если законодатели согласятся с Минтрансом, уже с 1 сентября 2024 года камеры начнут считать среднюю скорость. Они будут бороться с водителями, которые притормаживают перед камерами контроля скорости, а затем тут же разгоняются и серьезно превышают скоростные лимиты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напомним, что, согласно КоАП, наказание «за скорость» составляет:

Превышение на 20–40 км/ч — 500 руб. (если заплатить в течение первых 20 дней, то 250 руб.).

На 40–60 км/ч — 1000–1500 руб. (2000–2500 руб. при повторном нарушении в течение года).

На 60–80 км/ч — 2000–2500 руб. или лишение прав на четыре — шесть месяцев (5000 руб. при фиксации камерой при повторном нарушении в течение года или лишение прав на 12 месяцев, если остановит инспектор ГИБДД).

На 80 км/ч и более — 5000 руб. или лишение прав на шесть месяцев (5000 руб. при фиксации камерой при повторном нарушении в течение года или лишение прав на 12 месяцев, если остановит инспектор ГИБДД).

Как могут наказать за громкую музыку в машине

В 2024 году водителей могут начать наказывать за движение на слишком шумных автомобилях и мотоциклах. Законопроект о штрафах за это уже принят в первом чтении в Госдуме и с большой долей вероятности пройдет все необходимые чтения.

Предполагается, что за эксплуатацию машин и байков, которые слишком сильно шумят, водителей будут штрафовать на сумму от 5000 до 30 000 руб. Точную сумму каждый регион будет определять самостоятельно. Кстати, наказывать начнут не только за глушители, но и за слишком громкую музыку по ночам.

Интересно, что помимо штрафа новый законопроект предусматривает еще и задержание транспортного средства — то есть платить придется еще и за эвакуацию.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Документ предполагает, что нарушение можно будет фиксировать при помощи комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Только они для этого должны быть оснащены специальным прибором — шумометром.

Депутаты уверены, что некоторые водители специально используют нестандартные системы выпуска отработанных газов двигателей либо умышленно на большой громкости слушают музыку. «Это приводит к нарушению тишины и по­коя окружающих как в местах общего пользования, так и в жилищах граждан, мешает комфортному сну и отдыху и может причинять прямой вред здоровью людей», — сказано в пояснительной записке к новому законопроекту.

Кстати, сейчас наказание за слишком громкие машины уже существует. Но статья 8.23 КоАП предусматривает лишь предупреждение или штраф 500 руб. «Подобный размер штрафа для лиц, которые могут потратить только на модификацию двигателя и системы выхлопа своего транспортного средства или установку мощной звуковоспроизводящей системы от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей и более, представляется явно недостаточным», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф за неправильные шины

В 2024 году водителей начнут штрафовать и за езду зимой на летних шинах. Вообще наказание за «резину не по сезону» начало работать еще 1 декабря.

Однако глава ГИБДД заявил, что первое время после вступления нового правила в силу штрафовать водителей никто не будет. Хотя ранее в ГИБДД неоднократно говорили, что ездить по снегу и льду на летних шинах чрезвычайно опасно. "Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода",— сказал Черников.

Но водителям, которые не хотят покупать зимние шины, не стоит расслабляться. В ГИБДД часто дают время, чтобы водители привыкли к изменениям. Но затем все равно начинают контролировать соблюдение правил.

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