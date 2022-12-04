В Совфеде ответили на заявление Финляндии о ядерных угрозах России Сенатор Джабаров: Финляндия в составе НАТО рискует стать мишенью при ядерном ударе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финляндия в составе НАТО рискует стать мишенью в случае ядерного удара, выразил мнение первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва». Так он прокомментировал заявление главы МИД Финляндии Пекки Хаависто о том, что основной причиной стремления страны присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. Парламентарий назвал слова финского главы МИД «глупостью» и «попыткой оправдаться перед собственными избирателями».

Это вообще полная глупость, потому что, наоборот, когда Финляндия оставалась нейтральной страной, она была вне потенциального ядерного конфликта. Как только она вступает в НАТО, в случае конфликта ядерного она будет мишенью, поэтому это полная глупость. Это попытка оправдаться перед собственными избирателями, собственным населением. Я думаю, что это не имеет ничего общего с действительностью, — сказал Джабаров.

Ранее Хаависто заявил, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, в Хельсинки такую угрозу увидели после начала спецоперации на Украине.

Хаависто добавил, что с началом российской военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Властям Финляндии пришлось задуматься о том, где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного и химического оружия. Это и послужило основополагающим фактором для принятия решения о присоединении к Альянсу.

До этого в России назвали планируемое вступление Финляндии и Швеции в Альянс наиболее актуальным вызовом для Москвы. Протяженность границы России с сопредельными государствами — членами НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Это потребует ответных мер по наращиванию войск на северном направлении.