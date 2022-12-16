В Совфеде напомнили Зеленскому о реальных границах Украины 1991 года Сенатор Цеков напомнил Зеленскому, что в 1991 году существовал СССР

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Требования президента Украины Владимира Зеленского об отводе российский войск к границам 1991 года звучат двусмысленно, поскольку тогда еще существовал Советский Союз, рассказал в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Кроме того он напомнил, что после распада СССР Украина еще не определила свои границы, а потому говорить о них некорректно.

Хочу Зеленскому напомнить — в 91-м году был СССР. Он имеет ввиду отвод ВС России к границам Советского Союза? Понятно, что он имеет ввиду границы независимой Украины, которая в 91-м году еще и границы свои не определила. Делимитация граница между РФ и Украиной продолжалась многие годы, а если говорить о Керченском проливе, то так и не завершилась. Это с точки зрения реалий с границами, — отметил Цеков.

Он считает, что Зеленский не хочет окончания конфликта на Украине, поскольку тот чувствует себя в безопасности, а также находится в центре внимания руководства стран Европы и мира. Сенатор утверждает, что украинскому лидеру плевать на жизни украинцев, поскольку он «президент войны», а не мира. По его мнению, после окончания конфликта фигура Зеленского пропадет.

Ему плевать на жизни украинцев. Он президент войны, а не мира. Он купается в лучах славы, он человек года, Зачем ему мир? Его устраивает эта ситуация. Он якобы стоит на переднем крае защиты общемировых ценностей. Когда боевые действия закончатся, он в небытие уйдет, правда, при этом, будет богатым, если это не заберут у него или просто не убьют где-то, — сказал Цеков.

Ранее Зеленский заявил, что единственным способом завершить конфликт в его стране считает отвод российских войск к границам 1991 года. После этого начнется работа дипломатов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что боевые действия на Украине могут закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами до этого.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «три шага», которые, как считает Владимир Зеленский, приблизят мир на территории его страны, на самом деле вызовут эскалацию конфликта. Представитель Кремля добавил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание новые реалии.