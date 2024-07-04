В Совфеде объяснили, почему Зеленский так сильно боится Такера Карлсона Сенатор Цеков: Зеленский испугался разоблачения от Карлсона

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном из-за страха разоблачения, уверен член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru сенатор отметил, что интервьюер хорошо ориентируется в ситуации на Украине и критично относится к президенту США Джо Байдену.

Именно по этой причине Зеленский избегает интервью — из- за осведомленности Карлсона. Он же выдает себя чуть ли не за защитника мировой цивилизации. А Карлсон понимает, что как раз Зеленский разрушитель мировой цивилизации. Разница тут очень серьезная, — пояснил сенатор.

Как подчеркнул Цеков, Зеленский может «вешать лапшу на уши» лидерам международного сообщества, которые поверхностно знают обо всем, что происходит на Украине и в России. Тем временем разговор с Карлсоном, по мнению сенатора, будет строиться иначе. Он считает, что журналист не станет слушать Зеленского с открытым ртом.

Другое дело — говорить с человеком, который осведомлен об этом всем. Зеленский боится просто. Потому что он понимает, что это будет не то интервью, где будут сидеть и слушать его с открытым ртом и воспринимать все, что он говорит, — добавил Цеков.

Карлсон ранее сообщил о готовящемся интервью с Зеленским. Точной даты его выхода он не назвал. Журналист подчеркнул, что американцы должны знать все о конфликте, который меняет роль США на мировой арене. Позже в офисе Зеленского данную новость опровергли.