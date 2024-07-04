Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским

Фото: Kremlin.ru

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети Х сообщил о готовящемся интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Точной даты его выхода он не назвал. Карлсон подчеркнул, что американцы должны все знать о конфликте, который меняет роль США на мировой арене.

Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались добиться этого два года, особенно после интервью с Путиным в феврале, — написал журналист.

Такер Карлсон на днях предсказал закат карьеры действующего президента США Джо Байдена после провального выступления на дебатах со своим предшественником на посту Дональдом Трампом. В социальной сети X он рассказал: многие демократы после этого предположили, что глава государства болен и теперь его «должны убрать».

Лучше не воспринимать всерьез слова Такера Карлсона о США Джо Байдене, отметил ранее политолог Малек Дудаков. По его словам, журналист просто защищает интересы республиканцев, поэтому и критикует Байдена.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону представляет собой дорожную карту по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Он указал, что президент озвучил ключевые факты, касающиеся роли Запада в нагнетании украинского кризиса.