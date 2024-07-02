Политолог оценил слова Такера Карлсона о крахе Байдена Политолог Дудаков: не нужно всерьез воспринимать слова Такера Карлсона о Байдене

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Лучше не воспринимать всерьез слова американского журналиста Такера Карлсона о действующем президенте США Джо Байдене, рассказал в беседе с «360» политолог Малек Дудаков. По его словам, журналист просто защищает интересы республиканцев, поэтому и критикует Байдена.

В данном случае он, конечно, в определенной степени нагнетает обстановку, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что Байден все же может стать кандидатом от партии демократов на июльских выборах, поэтому не нужно списывать его со счетов до ноября. Однако он согласился с тем, что позиции главы США действительно слабые.

Его ближайшее окружение не собирается лишаться своих теплых мест и возможности заработать, — добавил Дудаков.

Эксперт подчеркнул, что уже многие представители Демократической партии поддержали кандидатуру Байдена, например супруги Клинтоны, Нэнси Пелоси и Барак Обама. Пока рано говорить о том, что с президентом уже покончено, заключил политолог.

Ранее Такер Карлсон предрек закат карьеры Байдена после провального выступления на дебатах со своим предшественником на посту Дональдом Трампом. Он рассказал, что многие демократы после этого предположили, что глава государства болен и теперь его «должны убрать».