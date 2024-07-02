Такер Карлсон увидел крах Байдена Такер Карлсон: с Байденом покончено

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Американский журналист Такер Карлсон предрек закат карьеры действующего президента США Джо Байдена после провального выступления на дебатах со своим предшественником на посту Дональдом Трампом. В социальной сети X он рассказал: многие демократы после этого предположили, что глава государства болен и теперь его «должны убрать».

С Байденом покончено. Ставьте на это. Слишком много видных демократов предположили, что у него поврежден мозг. Они не могут отступить от этого. Они должны убрать его, и они это сделают. Единственный вопрос — когда. Если они умны, они сделают это немедленно, — написал он.

Карлсон считает, что Трамп не просто кандидат, но и «фактически предполагаемый президент». Страна в реальной опасности и демократам нужно отступить, заключил он.

Прения между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителями прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.

Обложку с главой Белого дома на красном фоне и подписью «Паника» опубликовал и американский журнал Time. Издание разместило изображение в социальной сети X, отреагировав таким образом на провал президента на дебатах.