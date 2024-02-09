В интервью Путина увидели дорожную карту по улучшению отношений с США Риттер увидел в интервью Путина дорожную карту по улучшению отношений с США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону представляет собой дорожную карту по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети Twitter (Х). Он отметил, что президент озвучил ключевые факты, касающиеся роли Запада в нагнетании украинского кризиса.

Интервью представляет собой дорожную карту по улучшению отношений между США и Россией, — написал Риттер.

Ранее евродепутат от оппозиционной Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски заявил, что интервью Путина на фоне тотальной информационной блокады Запада стало «еще более острым». Он признался, что заинтригован им.

Тем временем Путин после выхода беседы с Карлсоном вошел в актуальные тренды в американском сегменте соцсети Twitter (X). По последним данным, число постов с упоминанием российского лидера составило 1,37 млн.

В свою очередь американский предпринимать и миллиардер Илон Маск в социальной сети Twitter (X) сделал еще один репост опубликованного интервью. Он также написал, что беседу можно посмотреть с помощью Apple TV. На страницу Маска в Twitter (X) подписаны 172 млн человек.