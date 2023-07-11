В Совфеде назвали решения саммита НАТО безопасными для России Джабаров назвал саммит НАТО не несущим угрозу России спектаклем

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Владимир Джабаров

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе является большим спектаклем. По его словам, которые приводит РИА Новости, режиссеры спектакля находятся в Вашингтоне, а его решения не несут угрозу России.

По итогам первого дня саммита в НАТО решили, что будущее Украины видится в Альянсе, но Киеву надо выполнить некоторые условия. Кроме того, самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе названа Россия.

Этот саммит — это такой большой спектакль. Режиссеры, конечно, в Вашингтоне. Столько было помпы, пригнали технику, самолет «Судного дня» пригнали. Хотелось задать вопрос — а кто на вас собирается нападать? Неужели вы думаете, вы нам нужны? Специально нагнетают напряженность, — считает сенатор.

Он уверен, что ничего серьезного саммит в Вильнюсе не дал и дать не мог, для Москвы новой угрозы не появляется. Джабаров отметил, что главную роль в спектакле отдали комику Владимиру Зеленскому.

Про его завтрашнее выступление сенатор сказал, что президенту Украины будут сочувствовать, хотя его все презирают, поскольку он показал себя попрошайкой, «который ходит с протянутой рукой и который обещал многое и ничего не выполнил». Члены Альянса вложили в Украину «огромное количество денег» и понимают, что «никто не будет возвращать им эти деньги».

По его мнению, подобная ситуация может длиться бесконечно, поскольку американцы в этом заинтересованы, их задача — максимально ослабить Россию. Однако, когда в Вашингтоне поймут, что «Украина трещит по швам», они заставят Киев просить о переговорах, заключил Джабаров.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, декларируется курс на жесткую конфронтацию с Россией, где Украине отведена роль расходного материала. В ходе саммита Североатлантического альянса 11 июля страны-члены договорились упростить вступление Киева в состав Блока.