В СФ напомнили финнам о правах человека из-за конфискации имущества россиян Сенатор Цеков: Финляндия нарушает права человека, отбирая имущество россиян

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Власти Финляндии нарушат основополагающие права человека, если начнут конфисковывать недвижимость россиян, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, среди финских политиков происходит борьба между теми, кто выступает за сохранение отношений с РФ, и их страдающими русофобией оппонентами.

Финны сами признаются, что из-за позиции к России столкнулись со многими проблемами, прежде всего в экономической сфере. Я думаю, в Финляндии сейчас жалеют из-за вступления в НАТО. В решении по изъятию имущества, в частности квартир, если они реализуют это, то нарушат принципы, о которых любят говорить в Европе, — о правах собственников. Они посягаются на основополагающие права человека в вопросах законно приобретенной собственности, — сказал Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Финляндия пошла по деструктивному пути, который нанесет стране только вред. Цеков считает, что это очередной сигнал для россиян не покупать жилье на Западе, потому что его могут легко конфисковать.

Посмотрим, будут ли реализованы эти планы или нет. Хочется надеяться, что реально понимающие необходимость сохранения отношений с Россией политики убедят не принимать это решение. Это очередной сигнал для российских граждан: не езжайте на Запад, не приобретайте там жилье, потому что вас могут спокойно оставить без имущества, — подчеркнул сенатор.

Министр юстиции Финляндии Леена Мери заявила, что правительство страны планирует облегчить процесс изъятия недвижимости у граждан России до конца срока своих полномочий. По ее словам, это связано с пренебрежительным отношением россиян к своим юридическим обязательствам. Предполагается, что поправки будут приняты не позднее 2027 года. В июле 2023 года власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд для россиян, владеющих недвижимостью на территории государства.