В Сети появилось видео ударов по ВСУ на границе с Белгородской областью

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало в Telegram видео ударов ВС РФ по украинским военным, пытавшимся прорваться в Белгородскую область 1 июня. На кадрах показаны запуски снарядов российскими расчетами, а также попадания по группам украинских военных.

Минобороны до этого сообщило, что российские военные предотвратили попытку проникновения диверсантов ВСУ на территорию города Шебекино Белгородской области. В МО подчеркнули, что украинские военные были отброшены назад, нарушения границы допущено не было.

В ведомстве добавили, что в результате отражения атаки были убиты более 30 бойцов ВСУ, а также уничтожены шесть единиц техники, включая боевую машину РСЗО «Град». Всего ВС РФ были отражены три атаки со стороны украинских военных. Ответным огнем было нанесено 11 ударов по позициям противника.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что российские пограничники ведут бой с диверсантами ВСУ, которые при поддержке танков атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино». В оперштабе региона это сообщение опровергли. Там подтвердили, что украинские войска продолжают обстрелы, но о прорыве диверсантов речи нет. Местных жителей призвали не поддаваться панике.