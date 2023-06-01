В России наблюдается дефицит донорских тромбоцитов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России наблюдается временный дефицит донорских тромбоцитов, заявил NEWS.ru руководитель комитета по здравоохранению молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы Максим Горохов на полях форума «Сообщество». Он добавил, что страна самодостаточна в вопросах обеспечения заготовки донорской крови и ее производных — плазмы, эритроцитов и тромбоцитов.

По словам Горохова, временный дефицит тромбоцитов связан с тем, что срок их годности для переливания от донора реципиенту составляет восемь дней. После этого срока тромбоциты теряют свои лечебные свойства.

Эксперт также отметил, что на постоянной основе требуется донорская кровь всех групп. Так, она необходима лечебной сети в больших объемах всегда: для оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи, гемотрансфузионной терапии хирургических заболеваний, онкологических патологий, а также при осложненных родах. Кроме того, плазма крови переболевших COVID-19 широко используется для лечения пациентов с указанной инфекционной патологией, находящихся в тяжелом состоянии.

Эксперт напомнил, что стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов. Донор должен вести здоровый образ жизни, не страдать от хронических заболеваний.

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