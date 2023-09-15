В России станет сложнее уклониться от службы в армии Депутат ГД Соболев: в РФ будут сокращать число болезней для отсрочки от армии

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В РФ будут сокращать перечень болезней, при наличии которых нельзя служить в армии, заявил в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, такая мера позволит увеличить численный состав российской армии.

Сейчас плоскостопие считается заболеванием, при котором человек не годен к военной службе. Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей, — сказал Соболев.

Депутат считает, что «кто-то должен защищать родину», однако сейчас у одних — двое детей, у других — болезни, препятствующие прохождению службы.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отцам детей в возрасте до трех лет, а также родителям детей-инвалидов необходимо давать отсрочку от службы в армии. По ее словам, она лично вносила похожие поправки в законопроект об увеличении верхней планки призывного возраста, однако они так и не были приняты.

Депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева ранее внесли в Госдуму аналогичный законопроект о предоставлении отсрочки от военной службы мужчинам с детьми до трех лет. По их словам, инициатива позволит защитить уязвимые семьи от финансовых проблем.