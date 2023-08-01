«Двумя руками за»: в ГД потребовали дать отсрочку отцам детей до трех лет Депутат Останина поддержала призыв дать отсрочку от военной службы отцам детей до трех лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отцам детей в возрасте до трех лет, а также родителям детей-инвалидов необходимо давать отсрочку от службы в армии, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, она лично вносила похожие поправки в законопроект об увеличении верхней планки призывного возраста. Однако они так и не были приняты.

Парламентарий отмечает, что все вопросы и предложения, касающиеся отсрочек от службы, воспринимаются профильным комитетом Госдумы по обороне и Минобороны РФ в штыки. Ее поправки, связанные с отсрочкой для отцов детей-инвалидов, многодетных отцов и единственных сыновей одиноких родителей были отклонены. По мнению представителей оборонного ведомства России, они якобы были направлены на защиту уклонистов.

Ни одна из поправок принята не была. Более того, в Минобороны сообщили: хватит уже защищать уклонистов. Это обидело людей, — рассказала она.

Останина подчеркнула, что к семьям с отличительными особенностями нельзя относиться таким образом. Речь идет, прежде всего, о детях-инвалидах. Депутаты от партий «Новые люди», «Справедливая Россия» и «КПРФ» разделяют ее мнение.

«Новые люди» поддержали мои поправки, поправки депутатов «Справедливой России», в КПРФ это поддержали. Я двумя руками за все, что касается защиты людей, не взирая на то, какая политическая фракция в Госдуме это инициирует, — отметила парламентарий.

Депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева ранее внесли в Госдуму аналогичный законопроект о предоставлении отсрочки от военной службы мужчинам с детьми до трех лет. По их словам, такая инициатива позволит защитить уязвимые семьи от финансовых проблем.