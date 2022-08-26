В России скорректируют миграционную политику Медведев: в России готовят законопроект об изменениях миграционной политики

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Российские власти разрабатывают новый законопроект, призванный скорректировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев на территории России, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости. Политик также указал на необходимость переоснащении миграционных служб. В этот процесс входит закупка оборудования и техники, необходимая для того, чтобы «курировать серьезные угрозы», исходящие от приезжих.

Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране, — заявил Медведев в ходе заседания комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Он отметил, что въездной контроль и правила, касающиеся пребывания иностранцев в РФ, — составляющая часть режима безопасности на территории страны. По словам Медведева, заседание Совбеза по вопросам миграции запланировано на сентябрь.

В сентябре этого года данные вопросы будут вынесены на заседание большого Совета безопасности, то есть собственно на заседание Совбеза, посвященное миграции, — отметил Медведев.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что преступность среди мигрантов на территории России в первом полугодии 2022 года выросла на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По его словам, за полгода мигрантами было совершено 21 048 преступлений, из них за 1685 несут ответственность нелегалы.