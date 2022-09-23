В России пообещали трибунал над киевским режимом Постпред при ЕС Чижов заявил о трибунале для киевского режима

Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Владимир Чижов

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что трибунал по факту событий на Украине будет, но не над россиянами, как об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а над киевским режимом. По его словам, ответят виновные, сообщает РИА Новости.

Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима, — подчеркнул постпред, который завершает свою миссию в Брюсселе.

Так он прокомментировал высказывание Борреля, поддержавшего идею о создании трибунала над россиянами за их действия на Украине, но умолчавшего о военных преступлениях украинцев.

Ранее стало известно, что Жозепу Боррелю следует обратить внимание на преступления киевского режима в Донбассе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу испанца о создании независимого трибунала для «привлечения россиян к ответственности» за действия на Украине. Пресс-секретарь президента РФ предложил ЕС начать анализировать события с 2014 года.