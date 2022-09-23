Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что трибунал по факту событий на Украине будет, но не над россиянами, как об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а над киевским режимом. По его словам, ответят виновные, сообщает РИА Новости.
Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима, — подчеркнул постпред, который завершает свою миссию в Брюсселе.
Так он прокомментировал высказывание Борреля, поддержавшего идею о создании трибунала над россиянами за их действия на Украине, но умолчавшего о военных преступлениях украинцев.
Ранее стало известно, что Жозепу Боррелю следует обратить внимание на преступления киевского режима в Донбассе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу испанца о создании независимого трибунала для «привлечения россиян к ответственности» за действия на Украине. Пресс-секретарь президента РФ предложил ЕС начать анализировать события с 2014 года.