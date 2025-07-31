В России отреагировали на перенос запуска Crew Dragon с Платоновым

В России отреагировали на перенос запуска Crew Dragon с Платоновым Дмитриев: Россия с нетерпением ждет запуска Crew Dragon с космонавтом Платоновым

Россия с нетерпением ждет запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11, в состав которой входит российский космонавт Олег Платонов, написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, взаимодействие Роскосмоса и NASA — исторический момент международного сотрудничества.

Исторический момент международного сотрудничества: российский космонавт Олег Платонов летит на Crew Dragon к МКС. Космос объединяет за пределами границ — с нетерпением ждем успешного запуска 1 августа, — написал Дмитриев.

Ранее американское космическое агентство сообщало, что запуск Crew Dragon с космонавтом Платоновым перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Старт ракеты назначили на 1 августа в 18:43 мск. Вместе с тем Роскосмос сообщил, что для Платонова это первый полет. Вместе с ним в экипаж входят астронавты Зина Кардман, Майкл Финк и Кимия Юи.

До этого глава Роскосмоса обсудил с основателем SpaceX Илоном Маском развитие дальнего космоса. Баканов признался, что у него была «пара дискуссий» на эту тему с американским миллиардером.