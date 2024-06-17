В России определили новый размер прожиточного минимума Прожиточный минимум в России на 2025 год составил 17,7 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России закрепило размер прожиточного минимума на 2025 год в целом по стране на уровне 17 733 рублей, соответствующее постановление представила пресс-служба кабмина РФ. Для трудоспособного населения его размер составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль.

Уточняется, что теперь величина прожиточного минимума рассчитывается от медианного дохода за прошлый год. По данным Росстата, в 2023 году он составил 40 121 рубль. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, до этого показатель определялся законом о федеральном бюджете.

Обеспечение социальных гарантий — это наш приоритет. Люди должны получать положенную им поддержку своевременно и в полном объеме, — подчеркнул глава правительства.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась о решении президента Владимира Путина поднять до 35 тысяч рублей минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году. Она назвала его ожидаемым. При этом Голикова подчеркнула, что средства для этого есть.

До этого ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев объяснил, за счет чего работающим пенсионерам осуществят индексацию пенсий. По его словам, для этого будут увеличены НДФЛ с 13% до 15% на часть зарплаты для отдельных категорий работников, а также налог на прибыль с 20% до 25%.