Пенсионерам рассказали, откуда возьмут деньги на индексацию их выплат Эксперт Якушев: выплаты работающим пенсионерам поднимут за счет налогов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Обещанную президентом России индексацию пенсий работающим пенсионерам осуществят за счет роста НДФЛ с 13% до 15% на часть зарплаты для отдельных категорий работников и поднятия налога на прибыль с 20% до 25% в 2025 году, заявил NEWS.ru ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Повышение выплат трудящимся пенсионерам также будет осуществлено через год.

Нужно помнить, что пенсионная система зависит от дотаций федерального бюджета, поэтому на эти цели (индексацию пенсий работающих пенсионерам. – NEWS.ru) пойдут дополнительные доходы от налоговой реформы. То есть от повышения НДФЛ и налога на прибыль, – сказал Якушев.

Он также отметил, что принятое ранее решение о неиндексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года было продиктовано тем, чтобы в первую очередь компенсировать утраченные заработки ушедшим на отдых. Теперь же в социальной сфере доминирует подход к финансированию мер соцподдержки за счет бюджета.

В целом приоритетом является безусловная поддержка текущих обязательств «всем понемногу». И это приводит к «плоским» выплатам, обеспечивающим прожиточный минимум, – сказал Якушев.

Путин ранее заявил, что в России вернут индексацию пенсий трудоустроенным пенсионерам. По его словам, с 1 февраля 2025 года пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать.