Голикова оценила возможности для роста МРОТ Голикова: средств для реализации роста МРОТ достаточно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на полях ПМЭФ, что решение президента России Владимира Путина поднять минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году до 35 тысяч рублей является ожидаемым. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, средства для этого есть.

Средств достаточно, доходы поступают стабильно и с 1 февраля 2025 года, как сказал Путин, решение будет реализовано. Увеличение МРОТ, поскольку он влияет на зарплату и благополучие людей, органично вписывается в будущую модернизацию оплаты труда, — заявила Голикова.

Ранее Путин заявил, что с 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты — примерно 22 тысячи рублей. В дальнейшем эта цифра будет расти. Он также анонсировал, что с 2025 года МРОТ будет привязан к медианной зарплате.

Также Путин сообщил, что доходы граждан РФ должны расти быстрее экономики страны. По его словам, предприятия должны увеличивать заработные платы россиян. Глава государства подчеркнул, что к 2030 году в России к повышению производительности труда необходимо привлечь 40% крупных и средних предприятий.

В конце мая депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с заявлением, что нынешний способ расчета прожиточного минимума не отвечает потребностям нуждающихся в господдержке. Он выступил за изменение методики.