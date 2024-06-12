В России многодетным семьям продлили выплату на погашение ипотеки Путин до 2031 года продлил выплату многодетным семьям на погашение ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление выплаты в 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми, рассчитанной для погашения ипотеки. Меры поддержки будут действовать до 2031 года. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Внести в статью 1 федерального закона от 3 июля 2019 года № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13 федерального закона „Об актах гражданского состояния“ следующие изменения: в абзаце первом слова „2023 года“ заменить словами „2031 года“, — сказано в законе.

Путин ранее предложил расширить программу семейной ипотеки для тех семей, которые живут или хотят поселиться в малых городах. По его словам, льготный кредит под 6% будет предоставляться вне зависимости от возраста детей. Глава государства отметил, что такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах страны, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом.

Ранее Путин заявил, что доходы граждан РФ должны расти быстрее экономики страны. Он подчеркнул, что предприятия должны увеличивать заработные платы россиян.